ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Херсоне начали строить школу, которую ждали еще с 1992 года

Новина українською →
Херсон, Вторник 09 ноября 2021 10:21
В Херсоне начали строить школу, которую ждали еще с 1992 года Фото: в Херсоне начали строить школу (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне приступили к строительству новой общеобразовательной школы №23 для жителей 4-го Таврического микрорайона. Заведение образования, которое возводят "с нуля" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сможет принять до 600 учеников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Новую школу жители микрорайона ждали с 1992 года. В новом здании разместят 20 классов по 30 человек.

"На сегодняшний день заключен договор с подрядной организацией ООО "ПМК №132". Также ведется подготовка для выполнения строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении областной администрации.

В рамках проекта рабочие разберут остатки существующих конструкций стен школы (которые начали возводить в 90-ых, но "заморозили"), железобетонные конструкции и перекрытия. После этого специалисты обустроят фундамент, построят подвал, стены и все надземные части школы.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС