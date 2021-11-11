На Буковині батько відмовляється віддавати у школу своїх чотирьох дітей, бо "вони не раби"

У Чернівецькій області у селі Самакова батько забрав своїх дітей зі школи, бо "вони не раби" та "нікому нічого не винні". Зокрема, він впевнений, що соціум справляє негативний вплив на дітей.

Так, чоловіка оштрафували на 850 гривень, йдеться у рішенні Путильського районного суду.

Зазначається, що 41-річний Дмитро Поп’юк відмовився від школи для своїх чотирьох дітей. Тому суд його звинуватив у тому, що його діти не ходять у школу. Батько пояснив, що його родина веде спосіб життя "наближений до природного", а соціум негативно впливає на його дітей.

Також на зауваження судді, що батько зобов’язаний забезпечити дітей освітою, він відповів, що вони отримують сімейну освіту.

"Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву – "відмовляюся від соціального навчального впливу на формування свідомості моїх дітей", – сказав Дмитро Поп'юк.

Окрім того, син Матвій хворий на невиліковну хворобу муковісцидоз. За словами чоловіка, причиною хвороби є порушення природного закону життя. Він додав, що саме відмова від школи допоможе виправити ситуацію.

Суд визнав чоловіка винним у невиконанні батьківських обов'язків та присудив 850 грн штрафу. Також багатодітний батько повинен сплатити 454 грн судового збору.