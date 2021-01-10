В Буковеле прямо на спуске открыли тир: туристы поднимаются прямо над мишенями (видео)

В Буковеле на горнолыжном курорте открыли тир прямо на спуске (коллаж: РБК-Украина)

В Буковеле отдыхающие жалуются на опасность для туристов на подъемниках. Дело в том, что на горнолыжном курорте можно теперь не только покататься, но и пострелять: в сотне метров от подъемников располагается тир. При этом защитные щиты, которые обещали установить для безопасности катающихся, так и не сделали.

Один из туристов Александр Федак в сети Facebook показал видео того, что происходит в Буковеле. Как передает очевидец, подниматься на гору приходится "на линии огня".

"Вот так поднимаются на 14-м подъемнике гости Буковеля. Нас тут любят, да так, что в зобу дыханье спирает! Гигантские очереди на подъезде, в кассах – это мы понимаем, людей много. Так Буковель решил лишних отстрелять? Как сказал глава Федерации биатлона: "наши парни метко стреляют". Защитный щит, закрывающий подъемник от прямых попаданий, так и не сделали. Подрядчики подвели. Уже МЕСЯЦ мы поднимаемся на линии огня, прямо над мишенями. Так может закроете этот дивный тир, пока не закончите работы? Я не хочу быть мишенью!!!" – возмущается отдыхающий.

Стоит напомнить, что это не единственная беда в Буковеле. На фоне тотального локдауна украинцы массово отправились на горнолыжный курорт. В сети показали видео с толпами туристов в Буковеле в первый день локдауна.

Также мы писали, что на горнолыжном курорте Красия в Закарпатской области на фоне запрета для местных жителей бесплатного использования подъемников, группа з 40 молодых людей напала на посетителей и персонал. В результате конфликта работа курорта была заблокирована.