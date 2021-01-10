В Буковелі прямо на узвозі відкрили тир: туристи піднімаються прямо над мішенями (відео)

В Буковелі на гірськолижному курорті відкрили тир прямо на узвозі (колаж: РБК-Україна)

В Буковелі відпочивальники скаржаться на небезпеку для туристів на підйомниках. Річ у тому, що на гірськолижному курорті можна тепер не тільки покататися, але і постріляти: у сотні метрів від підйомників розташовується тир. При цьому захисні щити, які обіцяли встановити для безпеки відвідувачів, так і не зробили.

Один з туристів Олександр Федак в мережі Facebook показав відео того, що відбувається в Буковелі. Як передає очевидець, підніматися на гору доводиться "на лінії вогню".

"Ось так піднімаються на 14-му підйомнику гості Буковеля. Нас тут люблять, та так, що в зобу дихання спирає! Гігантські черги на під'їзді, в касах – це ми розуміємо, людей багато. Так Буковель вирішив зайвих відстріляти? Як сказав голова Федерації біатлону: "наші хлопці влучно стріляють". Захисний щит, що закриває підйомник від прямих попадань, так і не зробили. Підрядники підвели. Вже МІСЯЦЬ ми піднімаємося на лінії вогню, прямо над мішенями. Так може закриєте цей чудовий тир, поки не закінчите роботи? Я не хочу бути мішенню!!!" – обурюється відпочиваючий.

Варто нагадати, що це не єдина біда в Буковелі. На тлі тотального локдауна українці масово вирушили на гірськолижний курорт. У мережі показали відео з натовпами туристів у Буковелі в перший день локдауна.

Також ми писали, що на гірськолижному курорті Красія в Закарпатській області на тлі заборони для місцевих жителів безкоштовного використання підйомників, група з 40 молодих людей напала на відвідувачів і персонал. В результаті конфлікту робота курорту була заблокована.