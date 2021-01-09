Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих и очереди на подъемники показали на видео

В Буковеле во время локдауна огромное количество отдыхающих (фото: facebook.com/sergonaumovich)

В Буковеле несмотря на ужесточение карантина с 8 января на территории комплекса и около подъемников можно наблюдать огромное количество отдыхающих, которые на рождественские праздники и уик-энд продолжают прибывать в этот горнолыжный курорт в Карпатах.

В сети показали видео с толпами туристов в Буковеле в первый день локдауна. Ролик опубликовал 9 января блогер Сергей Наумович в своем Facebook.

Отметим, что горнолыжным курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово, Славское и другие не запрещали работать во время усиленного карантина, хотя определенные ограничения есть. В частности, посетителям запрещают находиться в ресторанах в отелях на период зимнего локдауна, однако сами отели и гостевые дома работают.

Видео: Толпы отдыхающих в Буковеле во время локдауна

"Локдаун. Такой локдаун", - иронизирует автор видео.

В комментариях к публикации он также рассказал, что из-за огромных очередей из авто на дороге к Буковелю ему пришлось простоять в тянучке около двух часов.

"Ехали с Яремче до буки (Буковель) 2,5 часа. Из них 2 часа - 5 км пробки", - пишет Наумович.

Также в сети выкладывают фото с автопробками на дороге на Буковель.

Огромные очереди из авто на дороге на Буковель во время зимнего локдауна (фото: facebook.com)

Украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию с переполненным курортом в Карпатах во время ужесточенного карантина - люди высказывают опасения, что такой бум может аукнуться новым ростом количества заболеваний COVID-19.

Кто ж людям доктор? Всем поф*г... Но каждый знает, какой и как надо локдаун для всей страны вводить.

Ждите на улицах ваших городов

Вся эта толпа перезаражает один другого и привезут все это в города и села тем, кто выполняет не комфортные и убыточные условия карантина...

Все с антителами!

Ранее мы писали о том, что в Украине в первый день локдауна в Карпатах на дороге к курорту Буковель образовались километровые очереди из авто.

Также мы рассказывали, можно ли отдыхать в Карпатах во время локдауна.