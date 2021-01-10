На Закарпатье заблокировали популярный горнолыжный курорт: местные жители протестуют

Местные жители заблокировали работу курорта Красия на Закарпатье (иллюстративное фото: freepik.com)

На горнолыжном курорте Красия в Закарпатской области на фоне запрета для местных жителей бесплатного использования подъемников, группа з 40 молодых людей напала на посетителей и персонал. В результате конфликта работа курорта была заблокирована. Так, группа местных жителей с Великоберезнянского района заблокировала работу горнолыжной трассы деревянными ветками с требованием вернуть законное право кататься бесплатно.

Подробности происшествия передает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области. По данным правоохранителей, других нарушений зафиксировано не было.

Горнолыжный курорт Красія на Закарпатье заблокировали местные жители (фото: zk.npu.gov.ua)

Местный журналист Виталий Глагола рассказывает, что незадолго до происшествия администрация горнолыжного курорта незаконно забрала право пользоваться подъемниками бесплатно, хотя это было разрешено, поскольку между владельцами комплекса Красия и местными была заключена договоренность. Так, местные могли пользоваться подъемниками за предоставление сельсоветом земель в пользование.

"Местные перекрыли трассу и мешали всем остальным кататься, потому что требовали, чтобы им дали возможность кататься бесплатно. До этого такая возможность была для местных, а в этом году владелец решил, что достаточно и надо начать платить – вот местные и перекрыли трассу. Кроме, того – местные блокировали кассу (но не захватывали), у некоторых забирали ски-пассы и требовали долю, ибо "наша гора и мы тут живем", – пишет журналист Виталий Глагола.

В комментарии ZAXID.NET совладелец горнолыжного курорта Красия Тарас Тарасенко, рассказал, что суть конфликта не только в подъемниках. По его словам, местные жители также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать деньги как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также собственную школу, в которой их готовят.

По его словам, на такие предложения владельцев курорта местные жители не соглашаются.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 356 Уголовного кодекса Украины, то есть самоуправство. Все обстоятельства и причины конфликта работники полиции устанавливать уже в рамках уголовного производства.

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