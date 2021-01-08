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Зеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающими

Буковель, Пятница 08 января 2021 16:22
Зеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающими
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский проводит свой отпуск на популярном горнолыжном курорте в Карпатах "Буковель", где в первый день ужесточения карантина остается немало отдыхающих.

Президент Украины не отказывает туристам в совместных фото, и украинцы активно постят в сети селфи с главой государства.

На снимках видно, что Зеленский в лыжном костюме, в шлеме с видеокамерой и желтых "спортивных" очках позирует с отдыхающими - взрослыми и детьми - на фоне заснеженной лыжной трассы и возле домиков комплекса. Президент тепло улыбается на фото.

Зеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающимиЗеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающимиЗеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающимиЗеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающимиЗеленский в горнолыжном снаряжении в Буковеле фотографируется с отдыхающими

Владимир Зеленский в Буковеле фотографируется с отдыхающими (фото: instagram.com/zelenskiy_only)

Зеленский отправился на этот горнолыжный курорт в Ивано-Франковской области на новогодние каникулы вместе со своей семьей.

Отметим, что глава государства проводит свой зимний отпуск в Буковеле уже не впервые. Так, в январе 2020-го Зеленский также не отказывал другим отдыхающим в селфи. Впрочем, уже через несколько дней президент оказался в Омане, и из-за внезапной и без лишней огласки поездки Зеленского на Аравийский полуостров сеть тогда взорвалась фотожабами.

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Новости Украины Жизнь Владимир ЗеленскийКарпатыбуковель

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