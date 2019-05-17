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В Букингемском дворце появилась необычная вакансия: все подробности

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 20:29
В Букингемском дворце появилась необычная вакансия: все подробности
Елизавета II ищет специалиста для ведения Instagram и Twitter (фото: The Royal Family)

Королева Великобритании решила завести аккаунты в популярных соцсетях

Елизавета II ищет специалиста по цифровым коммуникациям, который будет отвечать за присутствие королевы в социальных сетях Instagram и Twitter. Об этом сообщает Time.

В описании новой должности говорится, что новый сотрудник должен позаботиться о том, чтобы цифровые каналы королевы вызывали интерес и охватывали широкий круг аудитории.

"Реакция на нашу работу всегда громкая, поэтому репутация и влияние будут на первом месте во всем, что вы делаете", - говорится в описании этой должности.

Букингемский дворец ищет кандидатов с предыдущим опытом управления веб-сайтами и "обеспечением успешной цифровой связи", которые также являются творческими личностями и умеют хорошо писать и фотографировать. Фотографии необходимы для Instagram.

В Букингемском дворце появилась необычная вакансия: все подробности

Елизавета II ищет специалиста для ведения Instagram и Twitter (фото:  The Royal Family)

Кроме того, умение работать с видео также будет плюсом. При этом кандидат получит неплохие плюшки: 33 дня отпуска в год, бесплатный обед и полный пакет льгот.

Заработная плата составляет около 38 тысяч долларов США, что соответствует общему среднему доходу в Великобритании несколько лет назад. При этом такая зарплата на 22% ниже среднего дохода жителей Лондона.

Стоит отметить, что недавно Меган Маркл и принц Гарри завели свой официальный аккаунт в Instagram. При этом у принца Уильяма и Кейт Мидлтон есть тоже своя страница в популярной соцсети.

Напомним, что нарушила протокол из-за Меган Маркл.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл извинилась перед бывшими подругами.

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