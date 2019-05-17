У Букінгемському палаці з'явилася незвичайна вакансія: усі подробиці

Єлизавета II шукає фахівця для ведення Instagram і Twitter (фото: The Royal Family)

Королева Великобританії вирішила завести акаунти в популярних соцмережах

Єлизавета II шукає спеціаліста з цифрових комунікацій, який буде відповідати за присутність королеви в соціальних мережах Instagram і Twitter. Про це повідомляє Time.

В описі нової посади говориться, що новий співробітник повинен подбати про те, щоб цифрові канали королеви викликали інтерес і охоплювали широке коло аудиторії.

"Реакція на нашу роботу завжди гучна, тому репутація та вплив на першому місці в усьому, що ви робите", - йдеться в описі цієї посади.

Букінгемський палац шукає кандидатів з попереднім досвідом управління веб-сайтами і "забезпеченням успішного цифрового зв'язку", які також є творчими особистостями і вміють добре писати і фотографувати. Фотографії необхідні для Instagram.

Єлизавета II шукає фахівця для ведення Instagram і Twitter (фото: The Royal Family)

Крім того, вміння працювати з відео також буде плюсом. При цьому кандидат отримає непогані плюшки: 33 дні відпустки в рік, безкоштовний обід і повний пакет пільг.

Заробітна плата становить близько 38 000 тисяч доларів США, що відповідає загальному середньому доходу у Великобританії кілька років тому. При цьому така зарплата на 22% нижче середнього доходу жителів Лондона.

Варто зазначити, що нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі завели свій офіційний аккаунт в Instagram. При цьому у принца Вільяма і Кейт Мідлтон є теж своя сторінка в популярній соцмережі.

Нагадаємо, що порушила протокол чеоез Меган Маркл.

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