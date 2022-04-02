UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как будут выплачиваться депозиты в банке после войны: новые изменения

Украинцам гарантируют возвращение вкладов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Верховная рада приняла закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках во время войны. Документ в целом поддержали 298 депутатов.

Нормы законопроекта №5542-1 предусматривают, что через 3 месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится с 200 тысяч гривен (норма, которая действует сейчас) до 600 тысяч гривен.

Что получат украинцы по депозитам

  • вкладчик гарантированно получит 100% депозита, который в течение войны и трех месяцев после ее окончания банк закроется;
  • когда после окончания войны пройдет больше 3 месяцев, гарантированный размер вклада будет увеличен до 600 тысяч гривен (до этого было 200 тысяч гривен).

По словам регуляторов, 100% гарантия по банковским депозитам поможет украинцам чувствовать себя в безопасности относительно своих сбережений.

Украина гарантирует каждому гражданину возвращение вложенных средств в полном объеме. Также такое решение можно назвать дополнительным механизмом поддержки банков.

До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной.

Как мы писали ранее, разведка рассказала, как российские банки финансируют войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки