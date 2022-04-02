Як будуть виплачуватися депозити в банку після війни: нові зміни

Верховна рада прийняла закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни. Документ загалом підтримали 298 депутатів.

Норми законопроекту №5542-1 передбачають, що через 3 місяці після закінчення дії воєнного стану гарантована сума депозитів у банках збільшиться з 200 тисяч гривень (норма, яка діє зараз) до 600 тисяч гривень.

Що отримають українці за депозитами вкладник гарантовано отримає 100% депозиту , який протягом війни і трьох місяців після її закінчення банк закриється;

, який протягом війни і трьох місяців після її закінчення банк закриється; коли після закінчення війни пройде більше 3 місяців, гарантований розмір вкладу буде збільшено до 600 тисяч гривень (до цього було 200 тисяч гривень). За словами регуляторів, 100% гарантія за банківськими депозитами допоможе українцям відчувати себе в безпеці щодо своїх заощаджень. Україна гарантує кожному громадянину повернення вкладених коштів у повному обсязі. Також таке рішення можна назвати додатковим механізмом підтримки банків. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності, тому сьогодні може протистояти викликам, викликаним війною.