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В Украине ввели 100% гарантирование банковских вкладов

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Украина, Пятница 01 апреля 2022 16:40
В Украине ввели 100% гарантирование банковских вкладов Фото: банковские вклады на время войны гарантированы на 100% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках во время войны. Документ в целом поддержали 298 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Нормы законопроекта №5542-1 предусматривают, что через 3 месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится с 200 тысяч гривен (норма, которая действует сейчас) до 600 тысяч гривен.

Ранее Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства на депозиты населения.

Как отметили в НБУ, 100% гарантии не означает, что потребность в компенсации вкладов всех банков обязательно встанет. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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