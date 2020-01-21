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Будут ли в Украине штрафовать "евробляхеров": полиция дала ответ

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 16:36
Будут ли в Украине штрафовать "евробляхеров": полиция дала ответ
Авто на еврономерах (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция рассказала о штрафах для водителей, которые ездят на авто с еврономерами

Авто на еврономерах в последнее время в Украине появилось очень много. Всех водителей интересует будет ли полиция останавливать машины и выписывать штрафы, поскольку с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто.

В полиции заявили, что они пока что не получали никаких приказов касательно штрафования водителей, которые ездят на авто на иностранной регистрации. Кроме того, полиция пока не может проверить авто и составить админматериал, потому что нет доступа к базам данных таможен.

Нацполиция также отметила, что авто на еврономерах могут остановить в стандартных рамках, как и другие авто, либо из-за нарушения правил дорожного движения, или ориентирование и т.д. Об этом сообщает Mukachevo.net.

В Управлении патрульной полиции добавили, что в 35 статью закона Украины "О национальной полиции" добавили 10-й пункт, который дает основание останавливать авто на еврономерах. То есть патрульные имеют право остановить автомобиль и проверить регистрационные документы, наличие страхового полиса водителя и т.д.

Стоит отметить, что с начала 2020 года водителям за нарушение правил растаможки авто может грозить штраф до 170 тысяч гривен и конфискация транспорта. Новые санкции должны были действовать еще с августа 2019 года, но правительство отсрочило их до конца 2019 года из-за недовольства украинцев, которое переросло в митинги и забастовки.

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