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Чи будуть в Україні штрафувати "євробляхерів": поліція дала відповідь

STYLERЖиття    21.01.2020 - 16:36
Чи будуть в Україні штрафувати "євробляхерів": поліція дала відповідь
Авто на єврономерах (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція розповіла про штрафи для водіїв, які їздять на авто з еврономерами

Авто на єврономерах останнім часом в Україні з'явилося дуже багато. Всіх водіїв цікавить чи буде поліція зупиняти машини і виписувати штрафи, оскільки з 1 січня почали діяти підвищені штрафи за нерозмитнені авто.

У поліції заявили, що вони поки що не отримували ніяких наказів щодо штрафування водіїв, які їздять на авто на іноземній реєстрації. Крім того, поліція поки не може перевірити авто і скласти адмінматеріал, тому що немає доступу до баз даних митниць.

Нацполіція також зазначила, що авто на єврономерах можуть зупинити в стандартних рамках, як і інші авто, або через порушення правил дорожнього руху, або орієнтування і т. д. Про це повідомляє Mukachevo.net.

В Управлінні патрульної поліції додали, що в статтю 35 закону України "Про національну поліції" додали 10-й пункт, який дає підставу зупиняти авто на єврономерах. Тобто патрульні мають право зупинити автомобіль і перевірити реєстраційні документи, наявність страхового поліса водія і т. д.

Варто зазначити, що з початку 2020 року водіїв за порушення правил розмитнення авто може загрожувати штраф до 170 тисяч гривень та конфіскація транспорту. Нові санкції повинні були діяти ще з серпня 2019 року, але уряд відтермінував їх до кінця 2019 року через невдоволення українців, яке переросло в мітинги і страйки.

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