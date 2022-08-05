Як вчитимуться діти - онлайн чи офлайн? Шкарлет зробив важливу заяву

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня у школах. Він зазначив, що думки батьків розділилися, тому вони матимуть право вибору формату навчання.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що частина батьків хоче повернутися до звичного формату навчання, а частина - турбується про те, як діти навчатимуться в умовах повітряної тривоги.

"Одні хочуть якнайшвидшого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація - важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисних спорудах школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги", - підкреслив міністр.

Він додав, що всі діти повинні отримувати знання виключно в безпечних умовах. Шкарлет зазначив, що батьки зможуть самі вибрати формат навчання.

"Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створити умови для очного та дистанційного навчання, а також вже працює над форматом змішаного навчання", - пояснив міністр.