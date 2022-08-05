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Як вчитимуться діти - онлайн чи офлайн? Шкарлет зробив важливу заяву

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П'ятниця 05 серпня 2022 12:51
Як вчитимуться діти - онлайн чи офлайн? Шкарлет зробив важливу заяву Фото: Як навчатимуться школярі з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня у школах. Він зазначив, що думки батьків розділилися, тому вони матимуть право вибору формату навчання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, що частина батьків хоче повернутися до звичного формату навчання, а частина - турбується про те, як діти навчатимуться в умовах повітряної тривоги.

"Одні хочуть якнайшвидшого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація - важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисних спорудах школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги", - підкреслив міністр.

Він додав, що всі діти повинні отримувати знання виключно в безпечних умовах. Шкарлет зазначив, що батьки зможуть самі вибрати формат навчання.

"Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створити умови для очного та дистанційного навчання, а також вже працює над форматом змішаного навчання", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як планують розпочати навчання у школах у різних містах України.

А ще розповідали про те, що у шкільні укриття планують провести Інтернет і встановити роутери.

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Освіта школа Навчальний рік Сергій Шкарлет
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