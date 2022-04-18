UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут ли сокращать пенсии и соцвыплаты во время войны: появился ответ

Коллаж РБК-Украина: будут ли сокращать пенсии и соцвыплаты во время войны
Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали, будут ли во время войны сокращаться пенсии и другие социальные выплаты, которые сейчас так жизненно необходимы.

Ответ на этот вопрос дал министр финансов Украины Сергей Марченко во время телемарафона.

Глава Минфина заверил, что размер пенсий и других социальных выплат сокращать не будут. Ведь такие расходы в Украине в приоритете наравне с военными.

"Расходы социального блока у нас в приоритете, как и военные расходы. Поэтому я не прогнозирую сейчас таких сокращений, не вижу пока в них необходимости, - отметил Марченко.

Некоторые изменения все же будут

Несмотря на то, что выплаты не уменьшатся, верификация получателей социальной помощи будет еще жестче.

Из-за этого ожидается уменьшение количества получателей такой помощи.

Получить пенсию можно и дальше через Укрпочту или снять наличные в банке

Забрать пенсию, соцвыплаты, получить субсидию (если она монетизирована), можно через Укрпочту.

С банковской карты можно снять средства на Укрпочте, банкомате, или же в ряде супермаркетов.

Перед визитом убедитесь, что выбранное отделение на данный момент работает. В этом вам поможет специальная интерактивная карта.

Ранее мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии