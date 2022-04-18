Будут ли сокращать пенсии и соцвыплаты во время войны: появился ответ

Глава Минфина заверил, что размер пенсий и других социальных выплат сокращать не будут. Ведь такие расходы в Украине в приоритете наравне с военными.

"Расходы социального блока у нас в приоритете, как и военные расходы. Поэтому я не прогнозирую сейчас таких сокращений, не вижу пока в них необходимости, - отметил Марченко.

Некоторые изменения все же будут

Несмотря на то, что выплаты не уменьшатся, верификация получателей социальной помощи будет еще жестче.

Из-за этого ожидается уменьшение количества получателей такой помощи.

Получить пенсию можно и дальше через Укрпочту или снять наличные в банке

Забрать пенсию, соцвыплаты, получить субсидию (если она монетизирована), можно через Укрпочту.

С банковской карты можно снять средства на Укрпочте, банкомате, или же в ряде супермаркетов.

Перед визитом убедитесь, что выбранное отделение на данный момент работает. В этом вам поможет специальная интерактивная карта.