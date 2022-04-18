Чи будуть скорочувати пенсії і соцвиплати під час війни: з'явилася відповідь

Очільник Мінфіну запевнив, що розмір пенсій та інших соціальних виплат скорочувати не будуть. Адже такі витрати в Україні в пріоритеті нарівні з військовими.

"Витрати соціального блоку у нас у пріоритеті, як і військові витрати. Тому я не прогнозую зараз таких скорочень, не бачу поки що в них необхідності, - наголосив Марченко.

Деяк зміни все ж будуть

Попри те, що виплати не зменшаться, верифікація отримувачів соціальної допомоги буде ще жорсткішою.

Через це очікується зменшення кількості отримувачів такої допомоги.

Отримати пенсію можна й далі через Укрпошту чи зняти готівку в банку

Забрати пенсію, соцвиплати, отримати субсидію (якщо вона монетизована), можна через Укрпошту.

З банківської карти можна зняти кошти на Укрпошті, банкоматі, або ж у ряді супермаркетів.

Перед візитом переконайтеся, що вибране відділення на цей момент працює. У цьому вам допоможе спеціальна інтерактивна карта.