ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будут ли сокращать пенсии и соцвыплаты во время войны: появился ответ

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 19:32
Будут ли сокращать пенсии и соцвыплаты во время войны: появился ответ Коллаж РБК-Украина: будут ли сокращать пенсии и соцвыплаты во время войны
Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали, будут ли во время войны сокращаться пенсии и другие социальные выплаты, которые сейчас так жизненно необходимы.

Ответ на этот вопрос дал министр финансов Украины Сергей Марченко во время телемарафона.

Глава Минфина заверил, что размер пенсий и других социальных выплат сокращать не будут. Ведь такие расходы в Украине в приоритете наравне с военными.

"Расходы социального блока у нас в приоритете, как и военные расходы. Поэтому я не прогнозирую сейчас таких сокращений, не вижу пока в них необходимости, - отметил Марченко.

Некоторые изменения все же будут

Несмотря на то, что выплаты не уменьшатся, верификация получателей социальной помощи будет еще жестче.

Из-за этого ожидается уменьшение количества получателей такой помощи.

Получить пенсию можно и дальше через Укрпочту или снять наличные в банке

Забрать пенсию, соцвыплаты, получить субсидию (если она монетизирована), можно через Укрпочту.

С банковской карты можно снять средства на Укрпочте, банкомате, или же в ряде супермаркетов.

Перед визитом убедитесь, что выбранное отделение на данный момент работает. В этом вам поможет специальная интерактивная карта.

Ранее мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку