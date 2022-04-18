Чи будуть скорочувати пенсії і соцвиплати під час війни: з'явилася відповідь

Українцям розповіли, чи будуть під час війни скорочуватися пенсії та інші соціальні виплати, які зараз так життєво необхідні.

Відповідь на це питання дав міністр фінансів України Сергій Марченко під час телемарафону.

Очільник Мінфіну запевнив, що розмір пенсій та інших соціальних виплат скорочувати не будуть. Адже такі витрати в Україні в пріоритеті нарівні з військовими.

"Витрати соціального блоку у нас у пріоритеті, як і військові витрати. Тому я не прогнозую зараз таких скорочень, не бачу поки що в них необхідності, - наголосив Марченко.

Деяк зміни все ж будуть

Попри те, що виплати не зменшаться, верифікація отримувачів соціальної допомоги буде ще жорсткішою.

Через це очікується зменшення кількості отримувачів такої допомоги.

Отримати пенсію можна й далі через Укрпошту чи зняти готівку в банку

Забрати пенсію, соцвиплати, отримати субсидію (якщо вона монетизована), можна через Укрпошту.

З банківської карти можна зняти кошти на Укрпошті, банкоматі, або ж у ряді супермаркетів.

Перед візитом переконайтеся, що вибране відділення на цей момент працює. У цьому вам допоможе спеціальна інтерактивна карта.