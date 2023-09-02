Будуть соковиті і ніжні. Шеф-кухар поділився секретами приготування курячих крилець

Рецептів приготування курячих крилець є безліч. Але тут найважливіше - маринад. Саме від нього залежить смак страви.
Оригінальним рецептом приготування крилець на грилі поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.
"Усі мої друзі знають - я обожнюю крильця. Смакувати їх треба одразу - вони смачні щойно приготовані! Я вирішив жартівливо зняти, як смачно замаринувати і посмажити крильця. Та й стільки чекав, поки стухне трішечки жар, що вже не було сил дочекатися правильної температури. Ви так не робіть", - каже кухар.
Інгредієнти:
Усе змішайте і поставте у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Потім розпаліть вогонь, дочекайтесь, поки буде дуже легкий жар.
На повільному вогні запікайте 25-30 хвилин, перегортаючи крильця по кілька разів, до утворення рум’яної скоринки. Тоді вони вийдуть добре протомлені, соковиті і ніжні в середині.
Найкраще їх їсти відразу після приготування. До крилець можна брати будь-який соус.
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