UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будуть соковиті і ніжні. Шеф-кухар поділився секретами приготування курячих крилець

Як приготувати крильця на грилі (колаж: Styler)
Автор: Styler

Рецептів приготування курячих крилець є безліч. Але тут найважливіше - маринад. Саме від нього залежить смак страви.

Оригінальним рецептом приготування крилець на грилі поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.

Рецепт смажених крилець

"Усі мої друзі знають - я обожнюю крильця. Смакувати їх треба одразу - вони смачні щойно приготовані! Я вирішив жартівливо зняти, як смачно замаринувати і посмажити крильця. Та й стільки чекав, поки стухне трішечки жар, що вже не було сил дочекатися правильної температури. Ви так не робіть", - каже кухар.

Інгредієнти:

  • 1 кг - крилець
  • 9 г - солі
  • 1 ч. л. - соусу ворчестер чи соєвого
  • 0,5 ч. л. - сухого часнику
  • трішки паприки
  • чорного перцю
  • 1 ч. л. - яблучного оцту
  • 35-40 г - олії

Як приготувати

Усе змішайте і поставте у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Потім розпаліть вогонь, дочекайтесь, поки буде дуже легкий жар.

На повільному вогні запікайте 25-30 хвилин, перегортаючи крильця по кілька разів, до утворення рум’яної скоринки. Тоді вони вийдуть добре протомлені, соковиті і ніжні в середині.

Найкраще їх їсти відразу після приготування. До крилець можна брати будь-який соус.

 

Раніше ми ділились рецептом приготування лисичок від Ярославського.

Читайте також про те, як приготувати малосольні цукіні за рецептом від Ярославського.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухнярецепи