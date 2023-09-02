Будут сочные и нежные. Шеф-повар поделился секретами приготовления куриных крылышек

Рецептов приготовления куриных крылышек есть много. Но здесь самое важное - маринад. Именно от него зависит вкус блюда.
Оригинальным рецептом приготовления крылышек на гриле поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.
"Все мои друзья знают - я обожаю крылышки. Есть их надо сразу - они вкусные только что приготовленные! Я решил шутливо снять, как вкусно мариновать и жарить крылышки. Да и столько ждал, пока немного стухнет жар, что уже не было сил дождаться правильной температуры. Вы так не поступайте", - говорит повар.
Ингредиенты:
Все смешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Затем разожгите огонь, дождитесь, пока будет очень легкий жар.
На медленном огне запекайте 25-30 минут, переворачивая крылышки по несколько раз, до образования румяной корочки. Тогда они получатся хорошо протомлены и сочные и нежные внутри.
Лучше всего их есть сразу после приготовления. К крылышкам можно брать любой соус.
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