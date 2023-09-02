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Будут сочные и нежные. Шеф-повар поделился секретами приготовления куриных крылышек

Как приготовить крылышки на гриле (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Рецептов приготовления куриных крылышек есть много. Но здесь самое важное - маринад. Именно от него зависит вкус блюда.

Оригинальным рецептом приготовления крылышек на гриле поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram.

Рецепт жареных крылышек

"Все мои друзья знают - я обожаю крылышки. Есть их надо сразу - они вкусные только что приготовленные! Я решил шутливо снять, как вкусно мариновать и жарить крылышки. Да и столько ждал, пока немного стухнет жар, что уже не было сил дождаться правильной температуры. Вы так не поступайте", - говорит повар.

Ингредиенты:

  • 1 кг - крылышек
  • 9 г - соли
  • 1 ч. л. - соуса ворчестер или соевого
  • 0,5 ч. л. - сухого чеснока
  • немного паприки
  • черного перца
  • 1 ч. л. - яблочного уксуса
  • 35-40 г - растительного масла

Как приготовить

Все смешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Затем разожгите огонь, дождитесь, пока будет очень легкий жар.

На медленном огне запекайте 25-30 минут, переворачивая крылышки по несколько раз, до образования румяной корочки. Тогда они получатся хорошо протомлены и сочные и нежные внутри.

Лучше всего их есть сразу после приготовления. К крылышкам можно брать любой соус.

 

Раньше мы делились рецептом приготовления лисичек от Ярославского.

Читайте также о том, как приготовить малосольные цукини по рецепту от Ярославского.

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