Будут сочные и нежные. Шеф-повар поделился секретами приготовления куриных крылышек

Рецепт жареных крылышек

"Все мои друзья знают - я обожаю крылышки. Есть их надо сразу - они вкусные только что приготовленные! Я решил шутливо снять, как вкусно мариновать и жарить крылышки. Да и столько ждал, пока немного стухнет жар, что уже не было сил дождаться правильной температуры. Вы так не поступайте", - говорит повар.

Ингредиенты:

1 кг - крылышек

9 г - соли

1 ч. л. - соуса ворчестер или соевого

0,5 ч. л. - сухого чеснока

немного паприки

черного перца

1 ч. л. - яблочного уксуса

35-40 г - растительного масла

Как приготовить

Все смешайте и поставьте в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Затем разожгите огонь, дождитесь, пока будет очень легкий жар.

На медленном огне запекайте 25-30 минут, переворачивая крылышки по несколько раз, до образования румяной корочки. Тогда они получатся хорошо протомлены и сочные и нежные внутри.

Лучше всего их есть сразу после приготовления. К крылышкам можно брать любой соус.