Щоб уникнути комах та хвороб. Садівники відповіли, коли краще збирати помідори

Коли збирати помідори

Не потрібно чекати поки овочі почервоніють, оскільки п

ільшість помідорів зазвичай стають червоними, оранжевими або жовтими. Рідкісні сорти можуть мати різні варіації.

Розмір томатів залежить від сорту. Кущ рослини, мають зазвичай від шести до восьми гілочок (стебел з квітами), перш ніж плід почне рости та набуде правильного кольору.

Перед тим, як збирати помідори, важливо, щоб садівники виконували правильну процедуру обрізки для отримання "найкращого врожаю".

Як зберігати помідори