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Щоб уникнути комах та хвороб. Садівники відповіли, коли краще збирати помідори

Коли збирати помідори (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Важливо знати деякі нюанси, коли потрібно збирати помідори, що допоможе уникнути хвороб овочів та поїдання плодів комахами.

Про те, коли краще збирати помідори, розповіли садівники популярному британському виданню Express.

Коли збирати помідори

Не потрібно чекати поки овочі почервоніють, оскільки п

ільшість помідорів зазвичай стають червоними, оранжевими або жовтими. Рідкісні сорти можуть мати різні варіації.

Розмір томатів залежить від сорту. Кущ рослини, мають зазвичай від шести до восьми гілочок (стебел з квітами), перш ніж плід почне рости та набуде правильного кольору.

Перед тим, як збирати помідори, важливо, щоб садівники виконували правильну процедуру обрізки для отримання "найкращого врожаю".

Як зберігати помідори

Раніше ми писали про головний секрет, щоб кабачки повторно плодоносили.

Також читайте, коли потрібно збирати урожай картоплі, щоб вона довше зберігалася.

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