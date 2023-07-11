Чтобы избежать насекомых и болезней. Садовники ответили, когда лучше собирать помидоры

Важно знать некоторые нюансы, когда нужно собирать помидоры, что поможет избежать овощных болезней и поедания плодов насекомыми.
О том, когда лучше собирать помидоры, рассказали садоводы популярному британскому изданию Express.
Не нужно ждать пока овощи покраснеют, поскольку
помидоров обычно становятся красными, оранжевыми или желтыми. Редкие сорта могут иметь разные вариации.
Размер томатов зависит от сорта. Куст растения, имеющий обычно от шести до восьми веточек (стеблей с цветами), прежде чем плод начнет расти и приобретет правильный цвет.
Перед тем как собирать помидоры, важно, чтобы садоводы выполняли правильную процедуру обрезки для получения "наилучшего урожая".
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