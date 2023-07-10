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Багато хто робить неправильно. Названо головний секрет, щоб кабачки повторно плодоносили

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Понеділок 10 липня 2023 08:47
Багато хто робить неправильно. Названо головний секрет, щоб кабачки повторно плодоносили Фото: Як збирати врожай із кабачків (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кабачки - це овочі, які люблять багато українців. Їх смажать, запікають, роблять рагу, а також консервують на зиму. Але не багато хто знає, що робити, щоб культура плодоносила кілька разів за сезон.

Як зробити так, щоби збирати врожай кілька разів, розповіла в Instagram кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич.

Секрет вирощування кабачків

Багато хто не зрізує маленькі кабачки, бо думає, що така менша врожайність. Але це не так.

"Чим частіше ви зрізаєте кабачки, тим більше квітів і зав'язей буде. І щоразу, коли росте переросток, це стримує розвиток рослини. До речі, із огірками теж саме. Виростили "кабана" - загальмувало зростання рослини", - розповіла Дорошкевич.

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До речі, раніше ми розповідали про те, що коли можна буде робити на городі в липні.

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урожай кабачки