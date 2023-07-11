Щоб уникнути комах та хвороб. Садівники відповіли, коли краще збирати помідори
Важливо знати деякі нюанси, коли потрібно збирати помідори, що допоможе уникнути хвороб овочів та поїдання плодів комахами.
Про те, коли краще збирати помідори, розповіли садівники популярному британському виданню Express.
Коли збирати помідори
Експерти кажуть, що помідори можна збирати з початку літа і протягом усього сезону. Щоб зрозуміти чи варто збирати помідори достатньо подивитися на колір та спробувати їх на дотик. Плоди мати легкий колір та бути твердими на дотик.
Не потрібно чекати поки овочі почервоніють, оскільки плоди ще потім будуть дозрівати вдома. Ранній збір помідорів допоможе запобігти хворобам овочів та зменшить ймовірність, що плоди їстимуть комахи.
Більшість помідорів зазвичай стають червоними, оранжевими або жовтими. Рідкісні сорти можуть мати різні варіації.
Розмір томатів залежить від сорту. Кущ рослини, мають зазвичай від шести до восьми гілочок (стебел з квітами), перш ніж плід почне рости та набуде правильного кольору.
Перед тим, як збирати помідори, важливо, щоб садівники виконували правильну процедуру обрізки для отримання "найкращого врожаю".
Також важливо збирати помідори без листя, тобто лише плоди.
Як зберігати помідори
Після того, як помідори зібрані, краще тримати їх подалі від прямих сонячних променів, щоб забезпечити швидке дозрівання.
Краще помістіть їх у холодне темне місце. Після того як помідори зійдуть, поставте їх у холодильник на кілька годин перед вживанням.
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