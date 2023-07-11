Чтобы избежать насекомых и болезней. Садовники ответили, когда лучше собирать помидоры

Важно знать некоторые нюансы, когда нужно собирать помидоры, что поможет избежать овощных болезней и поедания плодов насекомыми.

О том, когда лучше собирать помидоры, рассказали садоводы популярному британскому изданию Express.

Когда собирать помидоры

Эксперты говорят, что помидоры можно собирать с начала лета и в течение всего сезона. Чтобы понять, стоит ли собирать помидоры, достаточно посмотреть на цвет и попробовать их на ощупь. Плоды имеют легкий цвет и быть твердыми на ощупь.

Не нужно ждать пока овощи покраснеют, поскольку плоды еще потом будут созревать дома. Ранней сбор помидоров поможет предотвратить болезни овощей и уменьшит вероятность, что плоды будут есть насекомые.

Большинство помидоров обычно становятся красными, оранжевыми или желтыми. Редкие сорта могут иметь разные вариации.

Размер томатов зависит от сорта. Куст растения, имеющий обычно от шести до восьми веточек (стеблей с цветами), прежде чем плод начнет расти и приобретет правильный цвет.

Перед тем как собирать помидоры, важно, чтобы садоводы выполняли правильную процедуру обрезки для получения "наилучшего урожая".

Также важно собирать помидоры без листьев, то есть только плоды.

Как хранить помидоры

После того как помидоры собраны, лучше держать их подальше от прямых солнечных лучей, чтобы обеспечить быстрое созревание.