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Будут ли школьники Киева учится летом: в КГГА дали окончательный ответ

Автор: Анна Шиканова

Карантин в Киеве с 1 мая ослабят, и уже после праздников столица вернется к обычному ритму жизни. С 5 мая восстановят прием документов в первые классы и рассылку приглашений в детские сады. Также стало известно, как будут учиться школьники в Киеве.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook, в Киеве школьники не будут учиться летом, так как в период локдауна занятия проводились в онлайн-режиме.

Он рассказал, что с 5 мая в Киеве возобновляется учеба в школах, профессионально-технических училищах, колледжах и вузах. Также начнут работать детские сады. Продолжать обучение летом не планируется.

"Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах удлинять учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая", - написал Мондриевский.

Он добавил, что с 5 мая снова начнется прием документов в первые классы школ и будет возобновлена рассылка приглашений в детские сады через систему электронной записи.

"Будьте уверены, все родители обязательно успеют записать своих детей в обучающие заведения. Период приема документов сокращаться не будет", - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине из-за пандемии изменились условия зачисления в первые классы.

А также рассказывали о том, что стало известно, будут ли украинские школьники учиться летом.

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