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Чи будуть школярі Києва вчиться влітку: у КМДА дали остаточну відповідь

Автор: Анна Шиканова

Карантин у Києві з 1 травня послаблять, і вже після свят столиця повернеться до звичайного ритму життя. З 5 травня відновлять прийом документів у перші класи та розсилку запрошень до дитячих садків. Також стало відомо, як навчатимуться школярі в Києві.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський на своїй сторінці в Facebook, у Києві школярі не вчитимуться влітку, так як в період локдауну заняття проводилися в онлайн-режимі.

Він розповів, що з 5 травня в Києві поновлюється навчання в школах, професійно-технічних училищах, коледжах і вузах. Також почнуть працювати дитячі садки. Продовжувати навчання влітку не планується.

"Хочу заспокоїти батьків школярів, у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну всі заняття велися дистанційно і відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалося, завершать навчальний рік в кінці травня", - написав Мондрієвський.

Він додав, що з 5 травня знову почнеться прийом документів в перші класи шкіл і буде відновлено розсилку запрошень в дитячі садки через систему електронного запису.

"Будьте впевнені, всі батьки обов'язково встигнуть записати своїх дітей в навчальні заклади. Період прийому документів скорочуватися не буде", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні через пандемію змінилися умови зарахування до перших класів.

А також розповідали про те, що стало відомо, чи будуть українські школярі вчитися влітку.

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