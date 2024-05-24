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Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у саду

П'ятниця 24 травня 2024 06:48
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Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у саду Які квіти швидко ростуть у саду (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо вам не терпиться мати красивий заквітчаний сад - це не проблема. Є чимало квіток, які швидко ростуть та допомагають досягти бажаного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Чорнобривці

У багатьох садах можна побачити таку квітку. Такі квітки чудово виглядають для прикраси садів, прибудинкових ділянок, балконів.

До того ж вони дуже невибагливі до умов зростання. Чорнобривці мають гарну перевагу в тому, що після цвітіння можна зібрати їхнє насіння, яке стане у пригоді наступного року.

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у садуЧорнобривці (wikipedia.org)

Настурція

Вражає своєю пишністю різноманітних сортів. Відмінно росте відразу при посіві у відкритий ґрунт в травні. Цвітіння настає вже в червні і триває до настання перших холодів.

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у садуНастурція (фото: wikipedia.org)

Іпомея

Це однорічна рослина з трубоподібними квітами різного кольору. Цвіти розкриваються вранці і закриваються ввечері.

Іпомея має пишне листя, і її можна використовувати для покриття парканів або решіток. Їх також можна використовувати як щільний ґрунтовий покрив

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у садуІпомея (фото: Getty Images)

Петунії

Петунії є одними з найпопулярніших квітучих однорічних рослин. Вони цвітуть з весни до перших заморозків. Вони відомі тим, що їх дуже легко вирощувати, і вони найкраще ростуть, якщо висаджувати їх на сонячній ділянці.

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у садуПетунії (фото: wikipedia.org)

Братки

Вони внесуть чарівний колір у ваш ландшафт завдяки своїм чудовим квітам, які можуть бути фіолетового, рожевого, жовтого та інших. Вони віддають перевагу більш м’яким температурам і дають найкращі квіти в прохолодні дні весни.

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у садуБратки (фото: Getty Images)

Календула

Квітка є другою за поширеністю на садових і присадибних ділянках в Україні. Вона доволі швидко сходить з насіння.

Сіють у землю календулу вже у квітні, а цвісти починає з червня і упродовж усього літа. Календула також відганяє своїм запахом різних шкідників.

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у саду

Календула (фото: wikipedia.org)

Матіола

Квітка цвітне красиво і тривало, не вимагає особливого догляду.

Цвітіння матіоли починається вже в травні. Відразу в ґрунт можна сіяти лише в південних регіонах. На розсаду насіння садять в березні. Квітка цінується не тільки за гарне цвітіння, але і чудовий медовий аромат.

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у саду
Матіола (фото: wikipedia.org)

Дзвіночки

Це гарна багаторічна рослина, що виростає 70 сантиметрів у висоту. Приблизно за сезон досягає 30-35 сантиметрів. Цвіте фіолетово-блакитними чи білими квітками.

Вирощувати в горщиках дуже просто, тому що треба поставити його на сонячне місце і періодично поливати.

Будуть радувати око: 8 квітів, які швидко ростуть у садуДзвіночки (фото: wikipedia.org)

    Раніше ми повідомляли, як повернути молодість старенькій орхідеї, щоб вона знову пишно квітнула.

    Також ми писали, що можна посадити замість чорнобривців.

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