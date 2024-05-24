Будут радовать глаз: 8 цветов, которые быстро растут в саду
Если вам не терпится иметь красивый цветущий сад - это не проблема. Есть много цветков, которые быстро растут и помогают достичь желаемого результата.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Бархатцы
Во многих садах можно увидеть такой цветок. Такие цветки отлично смотрятся для украшения садов, придомовых участков, балконов.
К тому же они очень неприхотливы к условиям роста. Бархатцы имеют хорошее преимущество в том, что после цветения можно собрать их семена, которые пригодятся в следующем году.
Бархатцы (wikipedia.org)
Настурция
Впечатляет своим великолепием разнообразных сортов. Отлично растет сразу при посеве в открытую почву в мае. Цветение наступает уже в июне и продолжается до наступления первых холодов.
Настурция (фото: wikipedia.org)
Ипомея
Это однолетнее растение с трубовидными цветами разного цвета. Цветы раскрываются по утрам и закрываются вечером.
Ипомея имеет пышные листья, и ее можно использовать для покрытия заборов или решеток. Их также можно использовать как плотный грунтовой покров.
Ипомея (фото: Getty Images)
Петунии
Петунии являются одними из самых популярных цветущих однолетних растений. Они цветут с весны до первых заморозков. Они известны тем, что их очень легко выращивать, и они лучше растут, если высаживать их на солнечном участке.
Петунии (фото: wikipedia.org)
Братцы
Они внесут волшебный цвет в ваш ландшафт благодаря своим прекрасным цветам, которые могут быть фиолетового, розового, желтого и других. Они предпочитают более мягкие температуры и дают лучшие цветы в прохладные дни весны.
Братцы (фото: Getty Images)
Календула
Цветок является вторым по распространенности на садовых и приусадебных участках в Украине. Она довольно быстро сходит с семян.
Сеют в землю календулу уже в апреле, а цвести начинает с июня и все лето. Календула также отгоняет своим запахом разных вредителей.
Календула (фото: wikipedia.org)
Матиола
Цветок цветет красиво и продолжительно, не требует особого ухода.
Цветение материолы начинается уже в мае. Сразу в почву можно сеять только в южных регионах. На рассаду семена сажают в марте. Цветок ценится не только за хорошее цветение, но и отличный медовый аромат.
Матиола (фото: wikipedia.org)
Колокольчики
Это хорошее многолетнее растение, произрастающее 70 сантиметров в высоту. Приблизительно за сезон достигает 30-35 сантиметров. Цветет фиолетово-голубыми или белыми цветками.
Выращивать в горшках очень просто, потому что нужно поставить его на солнечное место и периодически поливать.
Колокольчики (фото: wikipedia.org)
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