Как будут работать школы и детские сады в Киеве с понедельника: важная информация
Школы и детские сады в Киеве вернутся к полноценной работе с понедельника, 15 февраля. Решение открыть образовательные учреждения приняли несмотря на сильные морозы, которые прогнозируются на следующей неделе.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре на смену снегопадам установится морозная погода. И это, по его словам, позволит вернуть детей на учебу.
Чиновник отметил также, что в случае необходимости в КГГА могут принимать оперативные решения. Но пока что синоптическая ситуация в столице опасений не вызывает.
"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.
Как стало известно в администрации одного из столичных детских садов, работа планируется продолжиться с 15 февраля.
"Было распоряжение только на 11, 12 число, мы готовы работать с понедельника", - рассказали нам.
Тем временем синоптики прогнозируют сильные морозы на следующей неделе. Резко похолодает во вторник, 16 февраля. И "минус" будет держаться как минимум три дня.
Напомним, что работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды была остановлена на два дня - 11 и 12 февраля.
Отметим, что в пятницу, 12 февраля, школы также были закрыты в Черкассах из-за сильного снегопада.