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Как будут работать школы и детские сады в Киеве с понедельника: важная информация

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 февраля 2021 14:00
Как будут работать школы и детские сады в Киеве с понедельника: важная информация Как будут работать школы и детские сады в Киеве с понедельника (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Школы и детские сады в Киеве вернутся к полноценной работе с понедельника, 15 февраля. Решение открыть образовательные учреждения приняли несмотря на сильные морозы, которые прогнозируются на следующей неделе.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре на смену снегопадам установится морозная погода. И это, по его словам, позволит вернуть детей на учебу.

Чиновник отметил также, что в случае необходимости в КГГА могут принимать оперативные решения. Но пока что синоптическая ситуация в столице опасений не вызывает.

"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.

Как стало известно в администрации одного из столичных детских садов, работа планируется продолжиться с 15 февраля.

"Было распоряжение только на 11, 12 число, мы готовы работать с понедельника", - рассказали нам.

Тем временем синоптики прогнозируют сильные морозы на следующей неделе. Резко похолодает во вторник, 16 февраля. И "минус" будет держаться как минимум три дня.

Напомним, что работа школ и детсадов в Киеве из-за непогоды была остановлена на два дня - 11 и 12 февраля.

Отметим, что в пятницу, 12 февраля, школы также были закрыты в Черкассах из-за сильного снегопада.

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