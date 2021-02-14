Как будут работать школы и детские сады в Киеве с понедельника: важная информация

Школы и детские сады в Киеве вернутся к полноценной работе с понедельника, 15 февраля. Решение открыть образовательные учреждения приняли несмотря на сильные морозы, которые прогнозируются на следующей неделе.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации .

Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре на смену снегопадам установится морозная погода. И это, по его словам, позволит вернуть детей на учебу.

Чиновник отметил также, что в случае необходимости в КГГА могут принимать оперативные решения. Но пока что синоптическая ситуация в столице опасений не вызывает.

"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.

Как стало известно в администрации одного из столичных детских садов, работа планируется продолжиться с 15 февраля.

"Было распоряжение только на 11, 12 число, мы готовы работать с понедельника", - рассказали нам.