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В Черкассах из-за непогоды закрыли школы

Новина українською → Черкассы, Четверг 11 февраля 2021 15:58
В Черкассах из-за непогоды закрыли школы Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черкассах местные власти приняли решение ограничить работу школ в пятницу, 12 февраля. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

"Приняли решение ограничить завтра обучения в школах. Попросил бы родителей воздержаться от того, чтобы вести детей в школу. Завтра будет выходной", - заявил он.

При этом Бондаренко отметил, что такая же ситуация и с детсадами.

"Я бы попросил тех родителей, которые могут оставить своих детей дома, также удержаться от похода в детский сад", - добавил он.

Напомним, в Ровно на два дня закрыли школы из-за непогоды. Обучение будет проводиться для учеников дистанционно.

Кроме того, во Львове призвали жителей города работать дистанционно. Однако школы будут работать в различном формате, но будут готовы принять учеников.

Добавим, что в Киеве сегодня и завтра школы закрыты из-за снегопада. Обучение будет проходить дистанционно.

Ранее сообщалось, что в столице уже четвертый день продолжаются снегопады. Из-за ухудшения погоды ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.

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