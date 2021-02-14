Як працюватимуть школи та дитячі садки в Києві з понеділка: важлива інформація

Школи і дитячі садки в Києві повернуться до повноцінної роботи з понеділка, 15 лютого. Рішення відкрити освітні установи взяли незважаючи на сильні морози, які прогнозуються на наступному тижні.

Про це повідомили в Київській міській державної адміністрації .

Виконуючий обов'язки київського мера Валентин Мондріївський зазначив, що незабаром на зміну снігопадам встановиться морозна погода. І це, за його словами, дозволить повернути дітей на навчання.

Посадовець зазначив також, що у разі необхідності у КМДА можуть приймати оперативні рішення. Але поки що синоптична ситуація в столиці не викликає побоювань.

"Комунальні служби підготували будівлі садів і шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, адже за прогнозами денна температура має впасти місцями до мінус 15. Ми стежимо за ситуацією і у разі необхідності будемо приймати оперативні рішення, але зараз ніяких побоювань немає, і абсолютно всі навчальні заклади відчинять свої двері в понеділок", - сказав чиновник.

Як стало відомо в адміністрації одного зі столичних дитячих садків, робота планується продовжитися з 15 лютого.

"Було розпорядження тільки на 11, 12 число, ми готові працювати з понеділка", - розповіли нам.