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Як працюватимуть школи та дитячі садки в Києві з понеділка: важлива інформація

Новость на русском → Київ, Неділя 14 лютого 2021 14:00
Як працюватимуть школи та дитячі садки в Києві з понеділка: важлива інформація Як працюватимуть школи та дитячі садки в Києві з понеділка (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Школи і дитячі садки в Києві повернуться до повноцінної роботи з понеділка, 15 лютого. Рішення відкрити освітні установи взяли незважаючи на сильні морози, які прогнозуються на наступному тижні.

Про це повідомили в Київській міській державної адміністрації.

Виконуючий обов'язки київського мера Валентин Мондріївський зазначив, що незабаром на зміну снігопадам встановиться морозна погода. І це, за його словами, дозволить повернути дітей на навчання.

Посадовець зазначив також, що у разі необхідності у КМДА можуть приймати оперативні рішення. Але поки що синоптична ситуація в столиці не викликає побоювань.

"Комунальні служби підготували будівлі садів і шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, адже за прогнозами денна температура має впасти місцями до мінус 15. Ми стежимо за ситуацією і у разі необхідності будемо приймати оперативні рішення, але зараз ніяких побоювань немає, і абсолютно всі навчальні заклади відчинять свої двері в понеділок", - сказав чиновник.

Як стало відомо в адміністрації одного зі столичних дитячих садків, робота планується продовжитися з 15 лютого.

"Було розпорядження тільки на 11, 12 число, ми готові працювати з понеділка", - розповіли нам.

Тим часом синоптики прогнозують сильні морози на наступному тижні. Різко похолодає у вівторок, 16 лютого. І "мінус" буде триматися як мінімум три дні.

Нагадаємо, що робота шкіл і дитсадків у Києві через негоду була зупинена на два дні - 11 і 12 лютого.

Відзначимо, що в п'ятницю, 12 лютого, школи також були закриті в Черкасах з-за сильного снігопаду.

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