Як працюватимуть банки в Україні на Різдво: графік

Графік роботи українських банків на Різдво 25 грудня (Колаж РБК-Україна)

В Україні у п'ятницю, 25 грудня, буде відзначатися католицьке Різдво. У листопаді 2017 року був підписаний закон, за яким цей день став в Україні офіційним вихідним. Напередодні, 24 грудня, більшість установ і підприємств будуть працювати на одну годину менше.

У банківській сфері цей день також буде вихідним і практично всі відділення державних і приватних банків будуть закриті. Однак будуть працювати банкомати та апарати самообслуговування.

Також Національний Банк України встановив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок банківської системи України на новорічні свята і православне Різдво.

Так, 30 грудня банківська система буде працювати до 24:00. 31 грудня через СЕП будуть проводити тільки платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП в НБУ та органи Державної скарбничої служби. Робота СЕП закінчиться 31 грудня о 13:00.

З 1 по 3 січня 2021 року всі учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб і потреб клієнтів. Проте всі міжбанківські перекази через СЕП почнуть здійснюватися з датою першого банківського дня – 4 січня 2021 року. Всі банківські відділення будуть закриті.

З 4 по 6 січня вся банківська система України буде працювати у звичайному режимі, а з 7 по 10 січня – буде 4 вихідних дні. Робочий день 8 січня буде перенесено на 16 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новорічні свята українців чекають три довгих уїк-енду.

А також розповідали про те, що Рада змінила графік роботи у січні через посилення карантину.