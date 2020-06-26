Как будут работать банки и почта на День Конституции: графики

Банки в Украине и почта на День Конституции изменили графики работы (коллаж РБК-Украина)

Банковский сектор и почтовые отделения на День Конституции Украины будут работать по новому графику

В Украине банковская система и почтовые отделения в праздничные дни по случаю Дня Конституции 28 июня будут работать по особому графику. Напомним, что этот официальный государственный праздник в этом году выпадает на воскресение, поэтому у граждан будет три выходных дня: суббота 27 июня, воскресенье 28-го и понедельник 29-го.

Как проинформировали в пресс-службе НБУ, банковский сектор будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней.

Соответственно, в сам День Конституции и в понедельник 29 июня банковская система в Украине не будет работать.

В Укрпочте также обновили свой график работы в праздничные дни. Компания-оператор почтовой связи Украины опубликовала на своем сайте список отделений, которые будут работать 28 и 29 июня.

Перечень работающих отделений Укрпочты 28 июня

Укрпочта на День Конституции обновила график работы отделений (Фото: скрин ukrposhta.ua)

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 29 июня

Укрпочта на День Конституции обновила график работы отделений (Фото: скрин ukrposhta.ua)

Ранее мы писали о том, что в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях.

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Автор: Владимир Костырин