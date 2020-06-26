ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как будут работать банки и почта на День Конституции: графики

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 17:47
Как будут работать банки и почта на День Конституции: графики
Банки в Украине и почта на День Конституции изменили графики работы (коллаж РБК-Украина)

Банковский сектор и почтовые отделения на День Конституции Украины будут работать по новому графику

В Украине банковская система и почтовые отделения в праздничные дни по случаю Дня Конституции 28 июня будут работать по особому графику. Напомним, что этот официальный государственный праздник в этом году выпадает на воскресение, поэтому у граждан будет три выходных дня: суббота 27 июня, воскресенье 28-го и понедельник 29-го.

Как проинформировали в пресс-службе НБУ, банковский сектор будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней.

Соответственно, в сам День Конституции и в понедельник 29 июня банковская система в Украине не будет работать.

В Укрпочте также обновили свой график работы в праздничные дни. Компания-оператор почтовой связи Украины опубликовала на своем сайте список отделений, которые будут работать 28 и 29 июня.

Перечень работающих отделений Укрпочты 28 июня

Как будут работать банки и почта на День Конституции: графикиКак будут работать банки и почта на День Конституции: графики

Укрпочта на День Конституции обновила график работы отделений (Фото: скрин ukrposhta.ua)

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 29 июня

Как будут работать банки и почта на День Конституции: графикиКак будут работать банки и почта на День Конституции: графикиКак будут работать банки и почта на День Конституции: графики

Укрпочта на День Конституции обновила график работы отделений (Фото: скрин ukrposhta.ua)

Ранее мы писали о том, что в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины УкрпочтаНациональный банк УкраиныКонституциябанкиграфик
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь