ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графіки

STYLERЖиття    26.06.2020 - 17:47
Як працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графіки
Банки в Україні і пошта на День Конституції змінили графіки роботи (колаж РБК-Україна)

Банківський сектор та поштові відділення на День Конституції України будуть працювати за новими графіками

В Україні банківська система та поштові відділення у святкові дні з нагоди Дня Конституції 28 червня будуть працювати за особливим графіком. Нагадаємо, що це офіційне державне свято в цьому році випадає на неділю, тому у громадян буде три вихідних дні: субота 27 червня, неділя 28-го і понеділок 29-го.

Як повідомили у прес-службі НБУ, банківський сектор працюватиме відповідно до загального графіка святкових і вихідних днів.

Відповідно, в сам День Конституції та в понеділок 29 червня банківська система в Україні не буде працювати.

В Укрпошті також оновили свій графік роботи у святкові дні. Компанія-оператор поштового зв'язку України опублікувала на своєму сайті список відділень, які будуть працювати 28 і 29 червня.

Перелік працюючих відділень Укрпошти 28 червня

Як працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графікиЯк працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графіки

Укрпошта на День Конституції оновила графік роботи відділень (Фото: скрін ukrposhta.ua)

Перелік відділень Укрпошти, які будуть працювати 29 червня

Як працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графікиЯк працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графікиЯк працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графіки

Укрпошта на День Конституції оновила графік роботи відділень (Фото: скрін ukrposhta.ua)

Раніше ми писали про те, що в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна проживе червень і липень карантинних обмежень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України УкрпоштаНаціональний банк УкраїниКонституциябанкиграфик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся