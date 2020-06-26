Як працюватимуть банки і пошта на День Конституції: графіки

Банки в Україні і пошта на День Конституції змінили графіки роботи (колаж РБК-Україна)

Банківський сектор та поштові відділення на День Конституції України будуть працювати за новими графіками

В Україні банківська система та поштові відділення у святкові дні з нагоди Дня Конституції 28 червня будуть працювати за особливим графіком. Нагадаємо, що це офіційне державне свято в цьому році випадає на неділю, тому у громадян буде три вихідних дні: субота 27 червня, неділя 28-го і понеділок 29-го.

Як повідомили у прес-службі НБУ, банківський сектор працюватиме відповідно до загального графіка святкових і вихідних днів.

Відповідно, в сам День Конституції та в понеділок 29 червня банківська система в Україні не буде працювати.

В Укрпошті також оновили свій графік роботи у святкові дні. Компанія-оператор поштового зв'язку України опублікувала на своєму сайті список відділень, які будуть працювати 28 і 29 червня.

Перелік працюючих відділень Укрпошти 28 червня

Укрпошта на День Конституції оновила графік роботи відділень (Фото: скрін ukrposhta.ua)

Перелік відділень Укрпошти, які будуть працювати 29 червня

Укрпошта на День Конституції оновила графік роботи відділень (Фото: скрін ukrposhta.ua)

Раніше ми писали про те, що в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна проживе червень і липень карантинних обмежень.

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Автор: Володимир Костирін