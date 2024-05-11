Будуть пружними й красивими. Аніта Луценко пояснила, як підтягнути руки у домашніх умовах
Багато людей, навіть які не страждають від зайвої ваги, мають проблеми із трицепсом - задньою частиною рук. Якщо ці м'язи не тренувати, то вони стають м'якими, можуть обвиснути та мати не естетичний вигляд.
Про те, як підтягнути руки у домашніх умовах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.
Чому руки стають м‘якими
"Здавалося б, ну яке значення мають м‘які руки в сучасній ситуації. Але наше тіло часто відображає в наш стан. Доволі часто жінки мають цю проблему і незадоволені цим", - говорить Луценко.
Тренер пояснює, що люди часто напружують біцепс, коли носять пакети, але не включають в роботу трицепс. Відповідно не робочі м’язи стають слабкими.
"Найбільше переглядів на моїх відео про прес і частим запитом є "важкий низ". Всі, якщо тренують, то ці зони, а потім виявляється, що є м’які руки і непропорційний верх", - зауважує експерт.
Луценко додає, що відсутність самомасажу хоча б раз на тиждень також є причиною м‘яких рук.
Як підтягнути руки
Луценко радить дотримуватись наступних правил:
- включіть в тренування віджимання й інші вправи на руки
- стійте в планці не тільки заради преса, а й заради рук. Корисною є як звичайна планка, так і бокова, ще варто опускатися і підніматися у планці
- виконуйте ранкову зарядку - Сурію. Вона добре включає тріцепси (задня частина руки)
- використовуйте скраби, креми, молочко чи косметичні масла хоча б раз на тиждень або робіть масаж
Читайте також про те, як корисно харчуватись і при цьому менше тратити на продукти.
Раніше ми писали про 6 порад від експерта, як до літа швидко підтягнути тіло.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.