Спортивна фігура вже до літа: 6 порад від експерта, як швидко підтягнути тіло

Щоб отримати фігуру своєї мрії потрібно тренуватися регулярно та ще й дотримуватись здорового харчування. Але навіть за півтора місяця можна гарно привести тіло у тонус, якщо постаратись.

Про те, яких правил дотримуватись, щоб підтягнути тіло, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Eat This, Not That.

Виконуйте складні вправи

Складні вправи, такі як присідання, віджимання та жими над головою, є фантастичними рухами, які тонізують тіло, оскільки вони одночасно задіюють кілька груп м’язів. Крім того, дослідження показують, що багатосуглобові вправи, як-от комплексні вправи, можуть допомогти швидше наростити чисту м’язову масу та спалити більше калорій.

⁣"Комплексні вправи вимагають координації та стабільності всього тіла, що призводить до загального тонусу тіла⁣. Включення цих вправ може допомогти ефективно наростити силу та м’язову масу⁣", - каже персональний тренер Кайрі Фурр.

Робіть більше силових тренувань

Силові тренування необхідні для тонусу м’язів і формування тіла. Тільки не забудьте опрацювати все тіло, виконуючи кілька вправ для кожної групи м’язів у верхній і нижній частині тіла.

⁣"Силові тренування включають підняття тягарів або використання резистентних стрічок для нарощування чистої м’язової маси. Це допомагає прискорити метаболізм, м’язову силу та витривалість і надає вашому тілу більш чіткого вигляду⁣", - пояснює Фурр.

Включіть кардіотренування

Ні для кого не секрет, що серцево-судинні вправи ефективні для спалювання калорій і зменшення жиру в організмі, що допомагає розкрити м’язи в тонусі. Такі види діяльності, як біг, їзда на велосипеді та плавання, можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи та витривалість, створюючи струнку та підтягнуту статуру.

⁣"Включення кардіотренувань, таких як біг, їзда на велосипеді або плавання, може допомогти вам спалити більше калорій і зменшити жирові відкладення, відкриваючи підтягнуті м’язи. Однак важливо вибирати види діяльності, які вам подобаються, щоб залишатися мотивованим і послідовним⁣", - пояснює тренер.

Додайте різноманітності у свої тренування

Зміна тренувань допоможе уникнути нудьги. Наприклад, ви можете спробувати різні вправи, обладнання та стилі тренувань, щоб націлити на різні групи м’язів і постійно покращувати свою фізичну форму, щоб створити більш підтягнуте тіло.

⁣"Урізноманітнення тренувань може допомогти запобігти плато і продовжувати напружувати свої м’язи з різних точок⁣", - зазначає Фурр.

⁣ Зробіть свої тренування різноманітними (фото: Freepik)

Включайте функціональне тренування

Функціональне тренування передбачає рухи, які імітують звичайні щоденні дії, такі як випади, присідання та гребки. Виконання цих вправ може допомогти вам підтягнути тіло, оскільки вони покращують здатність тіла ефективно виконувати повсякденні завдання та запобігають травмам, одночасно підвищуючи силу, рухливість і рівновагу.

⁣"Функціональне тренування зосереджено на вправах і рухах, які імітують повсякденні дії, такі як випади, присідання, перенесення та жими над головою⁣", - пояснює Фурр.

Дотримуватись правильного харчування

Для схуднення важливі не лише тренування. Фурр радить дотримуватися корисної дієти. Раціон має бути багатим на білки, здорові жири та складні вуглеводи з цілісних продуктів, щоб сприяти росту та відновленню м’язів. Крім того, уникайте солодкої, обробленої їжі, щоб підтримувати струнку структуру тіла.