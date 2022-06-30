Как будут проходить уроки в школах во время воздушной тревоги

Тимошенко сообщил, что сейчас идет подготовка к новому учебному году. Занятия планируется начать 1 сентября преимущественно в офлайн-режиме при условии безопасной ситуации в регионе. Для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности.

Что сейчас проверяют в школах

Обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС.

Готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.

К началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации.

У каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса.

Создаются запасы воды и медикаментов.

Проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

Как будут проходить уроки во время воздушной тревоги

Тимошенко сообщил, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать. Учителя по возможности смогут полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии.