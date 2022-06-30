Як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги

З 1 вересня учні сядуть за парти тільки в тих регіонах, де не йдуть бойові дії. Працювати будуть тільки ті освітні установи, де є укриття.
Як же будуть проходити уроки, якщо звучить сигнал повітряної тривоги?
Про це розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко повідомив, що зараз йде підготовка до нового навчального року. Заняття планується розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Для цього в навчальних закладах проводяться заходи щодо посилення безпеки.
Обов'язкова перевірка навчальних закладів та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС.
Готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху.
До початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені і позначені шляхи евакуації.
У кожного навчального закладу має бути відповідно обладнано укриття для всіх учасників освітнього процесу.
Створюються запаси води і медикаментів.
Проводяться тренування по діям в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Тимошенко повідомив, що в разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати. Вчителі по можливості зможуть повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті.
Як ми писали раніше, Кличко зробив важливу заяву про школи і садочках Києва.
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