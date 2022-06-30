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Як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги

Фото: як навчатимуться діти при сиренах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З 1 вересня учні сядуть за парти тільки в тих регіонах, де не йдуть бойові дії. Працювати будуть тільки ті освітні установи, де є укриття.

Як же будуть проходити уроки, якщо звучить сигнал повітряної тривоги?

Про це розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко повідомив, що зараз йде підготовка до нового навчального року. Заняття планується розпочати 1 вересня переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Для цього в навчальних закладах проводяться заходи щодо посилення безпеки.

Що зараз перевіряють у школах

Обов'язкова перевірка навчальних закладів та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС.

Готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху.

До початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені і позначені шляхи евакуації.

У кожного навчального закладу має бути відповідно обладнано укриття для всіх учасників освітнього процесу.

Створюються запаси води і медикаментів.

Проводяться тренування по діям в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Як будуть проходити уроки під час повітряної тривоги

Тимошенко повідомив, що в разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати. Вчителі по можливості зможуть повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті.

Як ми писали раніше, Кличко зробив важливу заяву про школи і садочках Києва.

Нагадаємо, в офісі президента розповіли, як школи готують до початку навчального року

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