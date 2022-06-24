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Правительство дало рекомендации по началу учебного года

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 18:05
Правительство дало рекомендации по началу учебного года Фото: правительство дало рекомендации по началу учебного года (facebook.com kyivcity gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября, а в вузах, кроме первых курсов, - с 15 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на прифронтовых и оккупированных территориях вернуться к очному обучению невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат.

Кроме этого, Кабмин рекомендует начать обучение в университетах с 15 августа, за исключением первых курсов.

Шмыгаль отметил, что Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, Министерство развития общин и территорий, областные военные администрации должны обеспечить подвоз детей к школам и безопасность в учебных заведениях.

В частности, органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности. В укрытиях должны быть все условия для пребывания и обучения. Также в каждом учебном заведении должна быть кнопка на случай чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр сообщил, что ГСЧС должно в ближайшее время завершить разработку типовых протоколов безопасности, а местные власти - утвердить на их основе индивидуальные протоколы и ознакомить с ними учеников и родителей.

Напомним, в офисе президента рассказали, как школы готовят к началу учебного года.

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