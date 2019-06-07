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Будут преследовать беспокойство и страх: украинцев предупредили об опасности

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 11:51
Будут преследовать беспокойство и страх: украинцев предупредили об опасности
Магнитные буре в июне 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Магнитные бури могут сказаться на самочувствии

Магнитная буря в июне не будут столь частым явлением. Месяц пройдет относительно спокойно, если сравнивать с маем, который действительно был перенасыщен солнечной активностью.

Эксперты предупреждают, магнитные бури повлияют на состояние и здоровье метеозависимых людей. В эти дни вас будут преследовать беспокойство и страх. А потому, чтобы избежать неприятных последствий, следить за своим самочувствием внимательнее требуется 8, 9, 10, 19, 28, 29 и 30 июня.

8 июня украинцев ожидают колебания магнитного поля средней силы, а вот уже 9 июня произойдет одна из двух самых сильных магнитных бурь в июне 2019-го. При этом люди могут испытывать снижение работоспособности, общую усталость, повышенное эмоциональное напряжение.

Еще одна серьезная магнитная буря ожидается 19-го июня. Колебания средней силы выпадут на 10-ое и 28-30-ое июня. 

Будут преследовать беспокойство и страх: украинцев предупредили об опасностиМагнитные буре в июне 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

В эти дни не рекомендуется нагружать себя чрезмерной физической работой, а, напротив, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. Также в этот период эксперты рекомендуют отложить дальние поездки.

Ранее мы писали о том, как защитить свой организм от воздействия магнитных бурь.

А также рассказывали о том, что астрологи сделали важное предупреждение о последних днях мая.

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