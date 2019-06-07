ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Будуть переслідувати занепокоєння і страх: українців попередили про небезпеку

STYLERЖиття    07.06.2019 - 11:51
Будуть переслідувати занепокоєння і страх: українців попередили про небезпеку
Магнітні бурі в червні 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Магнітні бурі можуть позначитися на самопочутті

Магнітна буря в червні не буде настільки частим явищем. Місяць пройде відносно спокійно, якщо порівнювати з травнем, який дійсно був перенасичений сонячною активністю.

Експерти попереджають, магнітні бурі вплинуть на стан і здоров'я метеозалежних людей. У ці дні вас будуть переслідувати занепокоєння і страх. А тому, щоб уникнути неприємних наслідків, стежити за своїм самопочуттям уважніше потрібно 8, 9, 10, 19, 28, 29 і 30 червня.

8 червня українців очікують коливання магнітного поля середньої сили, а ось вже 9 червня відбудеться одна з двох найбільш сильних магнітних бурь в червні 2019-го. При цьому люди можуть відчувати зниження працездатності, загальну втому, підвищення емоційного напруження.

Ще одна серйозна магнітна буря очікується 19-го червня. Коливання середньої сили випадуть на 10-е і 28-30-е червня.

Будуть переслідувати занепокоєння і страх: українців попередили про небезпекуМагнітні бурі в червні 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

У ці дні не рекомендується навантажувати себе надмірною фізичною роботою, а, навпаки, більше відпочивати і уникати стресових ситуацій. Також в цей період експерти рекомендують відкласти далекі поїздки.

Раніше ми писали про те, як захистити свій організм від впливу магнітних бур.

А також розповідали про те, що астрологи зробили важливе попередження про останні дні травня.

Через непогоду в Україні затопило три області Небувала стихія накриє Україну: які області постраждають від негоди (фото)
Новини України Погода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся