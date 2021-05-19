Как будут праздновать День Киева 2021 в условиях карантина: утверждена программа

День Киева в 2021 году будут праздновать по измененной концепции с учетом ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в столице, и формат мероприятий уже адаптировали к требованиям карантина.
Об этом 19 мая передали в пресс-службе КГГА.
Традиционно Киев отмечает свой День в последнее воскресенье весны, которое в этом году приходится на 30 мая. Но праздничные мероприятия начнут проводить раньше, хотя их будет значительно меньше.
Как рассказала директор Департамента культуры киевской горгосадминистрации Яна Баринова, основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле.
"Составляя программу, мы пытались охватить различные целевые аудитории и предусмотреть для киевлян самые разнообразные мероприятия", - отметила она.
Баринова напомнила, что в Киеве действует запрет на использование пиротехнических средств на время проведения мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины, и появились красочные фото.
Напомним, в прошлом году из-за сильного дождя Киев в свой день ушел под воду, и в сети показали видео и мемы о "праздничном" потопе.