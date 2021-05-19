Як святкуватимуть День Києва 2021 в умовах карантину: затверджено програму

Традиційно Київ відзначає свій День в останню неділю весни, яка цього року припадає на 30 травня. Але святкові заходи почнуть проводити раніше, хоча їх буде значно менше.

Як розповіла директор Департаменту культури Київської міськдержадміністрації Яна Барінова, основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка Дружби народів та Співоче поле.

"Складаючи програму, ми намагалися охопити різні цільові аудиторії та передбачити для киян найрізноманітніші заходи", - зазначила вона.

Програма святкування Дня Києва - 2021

Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією від муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького Андрієвським узвозом.

29 травня відбудеться урочисте відкриття 50-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який знову пройде просто неба протягом тижня, і глядачам продемонструють близько 200 кінокартин.

29-30 травня на Співочому полі відбудеться Kyiv fan fest.

30 травня на Хрещатику проведуть традиційний спортивний благодійний проект "Пробіг під каштанами".

29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці", відкритий міський турнір з кікбоксингу на естраді Хрещатого парку, а також вітрильна регата на Київському річковому вокзалі.

В рамках проекту "Митці столиці - киянам" муніципальні творчі колективи гратимуть в ці дні в парках і скверах міста.

Муніципальні музеї Києва також підготували цікаву програму для відвідувачів.

У День Києва у всіх десяти районах столиці також пройдуть цикли заходів у різних форматах - близько 20 офлайн-подій, серед яких спортивні свята, районні фестивалі, концертні та розважальні програми в парках і будинках культури.

Барінова нагадала, що в Києві діє заборона на використання піротехнічних засобів на час проведення заходів.