Як святкуватимуть День Києва 2021 в умовах карантину: затверджено програму

День Києва в 2021 році святкуватимуть за зміненою концепцією з урахуванням обмежень у зв'язку з епідеміологічною ситуацією з COVID-19 в столиці, і формат заходів вже адаптували до вимог карантину.
Про це 19 травня передали в прес-службі КМДА.
Традиційно Київ відзначає свій День в останню неділю весни, яка цього року припадає на 30 травня. Але святкові заходи почнуть проводити раніше, хоча їх буде значно менше.
Як розповіла директор Департаменту культури Київської міськдержадміністрації Яна Барінова, основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка Дружби народів та Співоче поле.
"Складаючи програму, ми намагалися охопити різні цільові аудиторії та передбачити для киян найрізноманітніші заходи", - зазначила вона.
Барінова нагадала, що в Києві діє заборона на використання піротехнічних засобів на час проведення заходів.
Раніше повідомлялося, що у Києві зацвіла найдовша алея сакур України, і з'явилися барвисті фото.
Нагадаємо, торік через сильний дощ Київ у свій день пішов під воду, і в мережі показали відео та меми про "святковий" потоп.