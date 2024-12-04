Будуть нагадувати взимку про літо. 6 вуличних квітів, які чудово ростуть у квартирі

Бальзамін

Бальзамін утворює акуратні кущі висотою до 25 см, з великими яскравими квітами червоного, білого або рожевого кольору. Ця рослина чудово підходить для кімнатного вирощування взимку завдяки своїй невибагливості та здатності рясно цвісти навіть у прохолодному приміщенні.

Поливають бальзамін регулярно, щодня або через день, адже без достатньої вологи він швидко втрачає тургор листя. Він добре почувається при температурі 15-16 °C, тому для нього підійдуть прохолодні кімнати.

Важливо забезпечити рослині високу вологість повітря, щодня обприскуючи листя. При цьому бальзамін слід розташувати у півтіні або подалі від прямих сонячних променів. Занадто яскраве освітлення може нашкодити його листям, тому вибирайте місце з м’яким розсіяним світлом.

Бальзамін (фото: Pixabay.com)

Бегонія

Бегонія вражає своєю декоративністю та великими махровими квітками різних відтінків - від білого до насиченого червоного. Це багаторічна рослина, яка може вирости до 60 см заввишки, прекрасно адаптуючись до кімнатних умов.

Поливають її помірно, раз на кілька днів, аби земля залишалася вологою, але не перезволоженою. У період активного росту бегонії слід підтримувати температуру в межах 18-20 °C.

Рослина потребує хорошого освітлення, але не варто ставити її під пряме сонячне світло. Для здорового росту рекомендується періодично підживлювати бегонію комплексними добривами.

Бегонія (фото: Pixabay.com)

Віола

Мініатюрна віола, відома також як "анютині очки", стане чудовою прикрасою кімнати взимку. Її компактні кущики досягають висоти до 30 см і прикрашені яскравими суцвіттями різних кольорів - білих, фіолетових, жовтих та бордових.

Поливають віолу помірно, не допускаючи пересихання ґрунту, приблизно раз на два-три дні. Вона добре переносить прохолоду та цвіте навіть при температурі 10-15 °C, що робить її ідеальною для зимового вирощування.

Рослину слід розміщувати в місцях із хорошим освітленням, щоб вона могла максимально розкрити свої декоративні якості. Для забезпечення тривалого цвітіння рекомендується періодично видаляти зів’ялі квітки.

Віола (фото: Pixabay.com)

Духмяний горошок

Ця витка рослина приваблює не лише своєю декоративністю, а й приємним ароматом. Духмяний горошок має невеликі квітки червоних, рожевих або білих відтінків і прекрасно росте в горщиках узимку.

Для в’юнких сортів можна встановити опори, щоб вони могли обплітати їх, створюючи красивий декор. Поливати рослину слід помірно, підтримуючи ґрунт у стані легкої вологості, приблизно раз на два-три дні.

Духмяний горошок добре почувається при температурі близько 15–18 °C і потребує регулярного провітрювання приміщення. Він не вимагає складного догляду, але любить яскраве розсіяне світло.

Духмяний горошок (фото: Pixabay.com)

Іпомея

Іпомея - це швидкоросла ліана, яка добре підходить для вирощування в приміщенні взимку. Її великі квітки можуть бути білими, блакитними або фіолетовими, і вони швидко заповнюють простір, обплітаючи опори чи решітки.

Поливають рослину кожні два-три дні, а в разі підвищеної сухості повітря - частіше. Іпомеї потрібне яскраве світло, тому краще розташувати її на підвіконні або в місці з максимальною кількістю денного світла.

Температура для комфортного росту має бути близько 18-20 °C. Регулярно підв’язуйте пагони до опор, щоб вони мали гарну форму. Для пишного цвітіння іпомею можна підживлювати добривами для квітучих рослин.

Іпомея (фото: Pixabay.com)

Декоративний тютюн

Декоративний тютюн - рослина з великими ароматними квітками, які розпускаються ввечері. Висота залежить від сорту і може сягати від 20 см до 1 м, що дозволяє підібрати варіант на будь-який смак.

Поливають рослину помірно, двічі на тиждень, уникаючи надмірного зволоження. Тютюн добре росте при температурі 15-18 °C і не потребує складного догляду. Для збереження аромату рекомендується забезпечити рослині легку напівтінь і уникати яскравого прямого світла.

Під час догляду важливо видаляти відцвілі квіти, щоб продовжити період цвітіння. Тютюн також добре переносить тимчасове зниження температури, тому підходить для зимового озеленення.

Декоративний тютюн (фото: Вікіпедія)