Чим підживити овочі у горщиках: 7 добрив, які збільшать родючість

Овочі, вирощувані в горщиках, потребують особливого підходу до добрива, оскільки обмежений об’єм ґрунту в контейнерах може швидко виснажити корисні речовини. Правильне добриво допоможе підтримувати здоров'я рослин і збільшити врожайність.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сім найкращих добрив для овочів, які ідеально підходять для вирощування в горщиках.

Компост

Компост - одне з найкращих органічних добрив для овочів. Він багатий на поживні речовини, які повільно вивільняються в ґрунт, що дозволяє підтримувати стабільне живлення рослин. Компост не тільки покращує структуру ґрунту, а й стимулює активність корисних мікроорганізмів.

Для використання в горщиках потрібно змішувати його з основним ґрунтом або використовувати як мульчу. Це ідеальний варіант для органічних садівників, які хочуть уникнути хімії.

Гумус

Гумус - це органічне добриво, яке отримують з перегнилої органічної матерії. Він насичує ґрунт поживними речовинами та покращує його структуру, забезпечуючи хорошу водопроникність і повітропроникність.

Для горшкових рослин гумус можна використовувати як основне добриво або комбінувати з іншими типами органічних речовин. Це чудовий варіант для поміркованого живлення ваших овочів. Гумус багатий на вітаміни та мікроелементи, що дозволяє досягати відмінних результатів.

Якісний ґрунт у горщиках є запорукою гарного врожаю (фото: Freepik.com)

Рідкі органічні добрива

Рідкі добрива на органічній основі є одними з найефективніших для овочів у горщиках. Вони швидко засвоюються рослинами, що дозволяє негайно реагувати на дефіцит поживних речовин. Найбільш популярними є рідкі добрива з водоростей, курячого посліду чи з риб’ячих відходів.

Такі добрива можна додавати у воду для поливу, що значно зручніше для рослин в обмежених умовах горщика. Вони забезпечують швидкий ефект, але не рекомендується їх використовувати занадто часто, щоб уникнути перегодовування.

Комплексні мінеральні добрива

Комплексні мінеральні добрива для овочів часто містять усі необхідні елементи — азот, фосфор, калій, а також мікроелементи. Вони відмінно підходять для рослин, які потребують збалансованого живлення протягом усього періоду вегетації.

Для горшкових рослин особливо корисні рідкі або гранульовані комплексні добрива. Вони швидко засвоюються і дають хороший результат. Важливо дотримуватись рекомендацій щодо дозування, щоб не пошкодити корені.

У горщиках взимку можна виростити навіть томати (фото: Pixabay.com)

Гній

Гній - це одне з найдешевших, але ефективних органічних добрив. Для овочів у горщиках краще використовувати перепрілий гній, оскільки він не так активно нагрівається і не містить занадто багато аміаку.

Гній забезпечує рослини важливими елементами, такими як азот, фосфор і калій. Він покращує структуру ґрунту і збільшує його водоутримуючі властивості. Однак потрібно бути обережним з його кількістю, щоб уникнути перегріву ґрунту.

Перепріле листя

Перепріле листя можна використовувати як добриво для овочів, оскільки воно багате на вуглець, калій і мікроелементи. Листя добре покращує структуру ґрунту і підтримує баланс вологості в горщику.

Для цього потрібно зібрати сухе листя, скласти його в компостер і дати йому перегнити. Перепріле листя додає родючості та активує корисні мікроорганізми в ґрунті.

Добрива на основі кісткового борошна

Кісткове борошно є відмінним джерелом фосфору і кальцію, які важливі для розвитку кореневої системи та здоров'я рослин. Його можна використовувати для підтримки овочів, таких як помідори, баклажани чи перці, оскільки ці культури мають підвищену потребу у фосфорі.

Кісткове борошно повільно вивільняє поживні речовини, тому рослини отримують стабільне підживлення протягом тривалого часу. Для горщиків достатньо додавати його до основного ґрунту або змішувати з іншими органічними добривами.