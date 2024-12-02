5 цитрусових рослин, які можна виростити вдома з кісточки

Вирощування цитрусових у домашніх умовах - це не лише цікавий експеримент, а й чудовий спосіб прикрасити інтер’єр ароматними рослинами. Для успішного вирощування важливо дотримуватися кількох простих правил догляду.

Апельсин

Апельсин із кісточки виростити можливо, якщо дотримуватися певних умов. Кісточки проростають через 3-4 тижні, а через кілька років утворюється розлоге дерево з густим листям. Щоб прискорити зростання, апельсину потрібен регулярний полив і зволоження повітря.

Для проростків слід підтримувати температуру не нижче 18°C навіть узимку. У кімнатних умовах апельсинові деревця починають родити приблизно через 8-10 років. Однак навіть без плодів ця рослина створює затишок і додає інтер’єру екзотичності.

Лимон

Лимон - найпопулярніша культура для вирощування вдома, адже він легко проростає з кісточки. Для проростання насіння знадобиться від двох до трьох тижнів за умови теплої температури. Вже через рік з’являться перші справжні листки, а повноцінне дерево сформується через 5-7 років.

Лимони люблять яскраве розсіяне світло, тому ідеальне місце для них - підвіконня з південної чи східної сторони. Взимку важливо забезпечити додаткове освітлення лампами денного світла. Хоча лимон з кісточки не завжди плодоносить, його зелень виглядає чудово і створює приємний мікроклімат.

Коренева система лимона не потребує багато місця і чудово росте у горщику (фото: Freepik.com)

Мандарин

Мандарин - одна з найвитриваліших цитрусових рослин, що легко росте в горщику з кісточки. Перше листя з’являється вже через 2-3 тижні після посадки насіння. За правильного догляду мандаринове деревце може дати перші плоди через 6-7 років.

Ця рослина любить вологість, тому взимку її потрібно обприскувати водою кімнатної температури. Мандарин добре росте навіть у невеликих горщиках і не потребує великого простору для кореневої системи. Його листя виділяє приємний аромат, що насичує повітря фітонцидами.

Грейпфрут

Грейпфрут із кісточки росте повільніше, ніж лимон чи мандарин, але його листя виглядає особливо декоративно. Перше листя з’являється через 4-5 тижнів після посадки, а повноцінне дерево формується через 8-10 років. Грейпфрут потребує багато світла, тому взимку його варто додатково підсвічувати.

Важливо забезпечити рівномірний полив, щоб ґрунт не пересихав, але й не був надмірно вологим. Хоча плоди з'являються рідко, саме деревце прикрасить будь-який інтер’єр своїми великими глянцевими листками. Його присутність додає кімнаті відчуття тепла і тропічної свіжості.

Домашні цитруси створюють тропічну атмосферу і підіймають настрій (фото: Freepik.com)

Лайм

Лайм вирізняється серед цитрусових своїми компактними розмірами, що робить його ідеальним для кімнатного вирощування. Насіння проростає через 2-3 тижні, а дерево формується приблизно за 5-6 років. Лайм любить підвищену вологість, тому важливо регулярно зволожувати повітря навколо нього.

Узимку рослина потребує додаткового освітлення і помірного поливу. Листя лайма виділяє яскравий цитрусовий аромат навіть без плодоношення. Деревце займає мало місця, але створює приємну атмосферу в домі.