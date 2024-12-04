Будут напоминать зимой лето. 6 уличных цветов, которые отлично растут в квартире

Зимнее садоводство в комнатных условиях может быть не только интересным хобби, но и способом наполнить жилище красотой и уютом. Некоторые садовые растения идеально подходят для выращивания в горшках в зимний период, даже когда за окном холодно.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает шесть видов цветов, которые прекрасно растут зимой в домашних условиях и не нуждаются в сложном уходе.
Бальзамин образует аккуратный кустарник высотой до 25 см, с большими яркими цветами красного, белого или розового цвета. Это растение отлично подходит для комнатного выращивания зимой благодаря своей неприхотливости и способности обильно цвести даже в прохладном помещении.
Поливают бальзамин регулярно, каждый день или через день, ведь без достаточной влаги он быстро теряет тургор листвы. Он хорошо себя чувствует при температуре 15-16 ° C, поэтому для него подойдут прохладные комнаты.
Важно обеспечить растению высокую влажность воздуха, ежедневно опрыскивая листья. При этом бальзамин следует разместить в полутени или подальше от прямых солнечных лучей. Слишком яркое освещение может навредить его листьям, поэтому выбирайте место с мягким рассеянным светом.
Бегония поражает своей декоративностью и большими махровыми цветками разных оттенков - от белого до насыщенного красного. Это многолетнее растение, которое может вырасти до 60 см высотой, отлично адаптируясь к комнатным условиям.
Поливают ее умеренно, раз в несколько дней, чтобы земля оставалась влажной, но не переувлажненной. В период активного роста бегонии следует поддерживать температуру в пределах 18-20 °C.
Растение нуждается в хорошем освещении, но не стоит ставить его под прямой солнечный свет. Для здорового роста рекомендуется периодически подкармливать бегонию комплексными удобрениями.
Миниатюрная виола, известная также как "анютины глазки", станет отличным украшением комнаты зимой. Ее компактные кустики достигают высоты до 30 см и украшены яркими соцветиями разных цветов - белых, фиолетовых, желтых и бордовых.
Поливают виолу умеренно, не допуская пересыхания грунта примерно раз в два-три дня. Она хорошо переносит прохладу и цветет даже при температуре 10-15 ° C, что делает ее идеальной для зимнего выращивания.
Растение следует размещать в местах с хорошим освещением, чтобы оно могло максимально раскрыть свои декоративные качества. Для обеспечения длительного цветения рекомендуется периодически удалять увядшие цветки.
Это вьющееся растение привлекает не только своей декоративностью, но и приятным ароматом. Душистый горошек имеет небольшие цветки красных, розовых или белых оттенков и прекрасно растет в горшках зимой.
Для вьющихся сортов можно установить опоры, чтобы они могли оплетать их, создавая красивый декор. Поливать растение следует умеренно, поддерживая почву в состоянии легкой влажности примерно раз в два-три дня.
Душистый горошек хорошо чувствует себя при температуре около 15-18 °C и требует регулярного проветривания помещения. Он не требует сложного ухода, но любит яркий рассеянный свет.
Ипомея - это быстрорастущая лиана, которая хорошо подходит для выращивания в помещении зимой. Ее крупные цветки могут быть белыми, голубыми или фиолетовыми, и они быстро заполняют пространство, оплетая опоры или решетки.
Поливают растение каждые два-три дня, а в случае повышенной сухости воздуха - чаще. Ипомеи требуется яркий свет, поэтому лучше расположить ее на подоконнике или в месте с максимальным количеством дневного света.
Температура для комфортного роста должна составлять около 18-20 °C. Регулярно подвязывайте побеги к опорам, чтобы они имели хорошую форму. Для пышного цветения ипомея можно подкармливать удобрениями для цветущих растений.
Декоративный табак - растение с большими ароматными цветками, которые распускаются вечером. Высота зависит от сорта и может достигать от 20 см до 1 м, что позволяет подобрать вариант на любой вкус.
Поливают растение умеренно, дважды в неделю, избегая чрезмерного увлажнения. Табак хорошо растет при температуре 15-18 °C и не нуждается в сложном уходе. Для сохранения аромата рекомендуется обеспечить растению легкую полутень и избегать прямого яркого света.
При уходе важно удалять отцветшие цветы, чтобы продлить период цветения. Табак также хорошо переносит временное понижение температуры, поэтому подходит для зимнего озеленения.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bob Vila, Homes and Gardens, Old Farmers' Almanac.