Будуть легко чиститися: шеф-кухар показав, що потрібно зробити з яйцями перед варінням

Деталі лайфхаку

Як виявилось, якщо зробити маленьку тріщину в яйці ложкою, то буде багато користі.

Під час приготування в яйця потраплятиме рідина. Це треба для того, щоб шкарлупа не "приклеювалася" до білка. Тоді готові яйця будуть легко чиститися, шкарлупа буде легко злітатиме з них. До того ж поверхня білка залишатиметься гладенькою та гарною.

Пам'ятати потрібно і про те, що використовувати можна лише яйця, які мають кімнатну температуру. Тому продукт потрібно заздалегідь витягти з холодильника. Якщо цього не зробити, то хитрість може не спрацювати.

Важливо робити отвір на тупому боці яйця. Бо саме там знаходиться повітряна камера, куди буде потрапляти вода під час варіння.

Якщо проткнути яйце в іншому місці, шкарлупа може тріснути і лайфхак не спрацює.

Шеф-кухар показав, що після варіння шкарлупа легко відділялась від яйця. Тому лайфхак дійсно працює.