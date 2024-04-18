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Будуть легко чиститися: шеф-кухар показав, що потрібно зробити з яйцями перед варінням

Шеф-кухар показав, що потрібно зробити з яйцями перед варінням (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Майже всі стикалися з ситуацією, коли зварені яйця погано чистилися від шкаралупи. Такої проблеми можна уникнути, якщо зробити маленький отвір в яйці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Анатолія Добровольського.

Деталі лайфхаку

Як виявилось, якщо зробити маленьку тріщину в яйці ложкою, то буде багато користі.

Під час приготування в яйця потраплятиме рідина. Це треба для того, щоб шкарлупа не "приклеювалася" до білка. Тоді готові яйця будуть легко чиститися, шкарлупа буде легко злітатиме з них. До того ж поверхня білка залишатиметься гладенькою та гарною.

Пам'ятати потрібно і про те, що використовувати можна лише яйця, які мають кімнатну температуру. Тому продукт потрібно заздалегідь витягти з холодильника. Якщо цього не зробити, то хитрість може не спрацювати.

Важливо робити отвір на тупому боці яйця. Бо саме там знаходиться повітряна камера, куди буде потрапляти вода під час варіння.

Якщо проткнути яйце в іншому місці, шкарлупа може тріснути і лайфхак не спрацює.

Шеф-кухар показав, що після варіння шкарлупа легко відділялась від яйця. Тому лайфхак дійсно працює.

@dobrovolskyi_hchef Egg-peeling Hack Verified! #CookingHacks #EggPeeling #KitchenTips оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi

Раніше ми повідомляли, завдяки якому трюку варені яйця можна буде зберігати довше.

Також ми писали, як зрозуміти, що яйця стали небезпечними.

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Яйця